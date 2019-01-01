الرائد يتعاقد مع ثنائي الهلال والاتحاد

إدارة الرائد تدعم صفوفها بثنائي من الشباب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد، مساء اليوم تعاقده مع لاعبين، من الهلال والاتحاد، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وقامت إدارة الفريق، بالتعاقد مع اللاعب عمر العودة، قادماً من نادي الهلال ليشغل مركز الظهير الأيمن بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

كما قامت الإدارة بالتعاقد، مع محمد ريمان لاعب نادي الاتحاد، ليشغل مركز الظهير الأيسر للفريق بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، وقعت الإدارة اليوم عقوداً احترافية مع الثنائي محمد الشريمي، وعبد الله المقرن، الذين يشغلا مركز خط الوسط.

✍🏻|| أنهت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب " محمد ريمان " قادماً من نادي الإتحاد



العمر : 22 سنة

المركز : ظهير أيسر

العقد : ثلاث سنوات



Alraed Sign mohammed Reeman



3Years pic.twitter.com/KUHLlLJHJn — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 12, 2019

وتعمل إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، بالتعاقد مع العديد من اللاعبين منهم المهاجم الكاميروني ديوم، والمغربي جلال الداودي.

الجدير بالذكر أن الرائد، أنهى الموسم المنصرم من جدول الدوري وهو في المركز الثامن، برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز السابع.