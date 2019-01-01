الرائد السعودي يتعاقد رسميًا مع جهاد الحسين

كان نادي التعاون قد أعلن إنهاء إجراءات فسخ تعاقده مع السوري جهاد الحسين

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب السوري جهاد الحسين لينضم إلى الفريق رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر "تويتر" غرد : "أنهت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب السوري " جهاد حسين". العمر : 35 سنة - المركز : وسط ".

وكان نادي التعاون قد أعلن إنهاء إجراءات فسخ تعاقده مع السوري جهاد الحسين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد خمسة مواسم قضاها اللاعب مع الفريق.

بطل الدوري السعودي يُتوج على ملعبه

الحسين انضم لنادي التعاون في 20 يوليو 2014، قادمًا من نادي دبي الإماراتي، ويعد التعاون النادي السادس الذي ارتدى جهاد الحسين قميصه، بعد الكرامة السوري والكويت الكويتي، إلى جانب القادسية ونجران السعوديين.

يُذكر أن اللاعب السوري خاض 146 مباراة مع التعاون، وسجل 16 هدفًا، كما ساهم في صناعة 43 هدفًا، وفاز مع الفريق في الموسم المنصرم بلقب كأس الملك.