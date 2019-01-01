فيديو - الرائد يواصل صحوته بفوز مثير أمام الاتفاق

الإتي لا يزال يعاني في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب

حقق الرائد فوزًا مهمًا أمام الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد تقدم أولًا في الدقيقة 35 من هجمة رائعة، بدأت بعرضية طولية من الحارس عز الدين دوخة، وصلت إلى أحمد الزين في الجهة اليمنى، لينطلق بسرعته، ثم مرر عرضية أرضية إلى القادم من الخلف أرنود جوم داخل منطقة الجزاء، سددها قوية في الشباك.

الضيوف عادوا مع مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني، حيث مرر صالح العمري تمريرة رائعة بين مدافعي أصحاب الأرض وصلت إلى هزاع الهزاع، وضعها بسهولة في المرمى.

وأضاف الاتفاق الهدف الثاني له بشكل رائعة في الدقيقة 71، حيث استقبل صالح العمري عرضية أكثر من رائعة من وسط الملعب، وضعته على انفراد تام بحارس المرمى، ليسكنها الشباك بنجاح.

بعدها بسبع دقائق، أدرك الرائد التعادل من رأسية رائد الغامدي، وسرعان ما خطف محمد السهلي هدف الفوز لأصحاب الأرض، بعدما تسلم بينية رائعة بكعب القدم وضعته على انفراد بالحارس، حتى سددها على يسار الحارس.

وفي الدقيقة 3+90، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر في وجه إبراهيم حسين محنشي؛ لاعب الإتي، نظرًا لحصوله على الإنذار الثاني.

هذا الفوز هو الثالث على التوالي للرائد بالدوري، زاد به من معاناة الاتفاق بالمراكز الأخيرة بجدول الترتيب، وأعاده للهزائم بعد تحقيق فوزين متتاليين مؤخرًا.

وارتفع رصيد الرائد إلى النقطة 20 محتلًا المركز الثامن، بينما تجمد الإتي عند 13 نقطة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.