الرئيس المؤقت لبرشلونة يثير المخاوف حول الأزمة المالية

النادي تأثر بشكل خاص بفيروس كورونا

أعرب كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة الإسباني، عن قلقه من الوضع المالي خلال الفترة القادمة.

توسكيتس تولى مهمة إدارة برشلونة، بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب حملة سحب الثقة التي نجحت في الإطاحة به.

الأنظار تتجه الآن نحو النادي الكتالوني، من أجل إجراء الانتخابات المبكرة، لتحديد الرئيس الدائم بعد رحيل بارتوميو.

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وفي هذا السياق قال توسكيتس:"الانتخابات ستحدث في أقرب وقت ممكن، ولكن لن نقبل الضغط من أجل المواعيد النهائية، نريد أن يكون لدى المجلس الجديد أقصى تمثيل ممكن".

وأضاف:"الأسبوع المقبل سوف ندعو إلى الظهور من أجل شرح المزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي سنتخذها".

وأما عن الوضع الاقتصادي:"الوباء يصيب برشلونة بشكل خاص، لأن النادي يعتمد على السياحة والآن لا يوجد أي شيء، الوضع غير مريح، وعلينا أن نجمع الأفكار اللازمة لمواجهة الأضرار المحتملة".

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وكان المجلس السابق لبرشلونة، قد دخل في صراعات محتدمة مع العاملين بالنادي، من أجل تخفيض الرواتب لتخفيف الأزمة المالية الحالية.

جدير بالذكر أن برشلونة نجح في الفوز على يوفنتوس بثنائية نظيفة، في الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعد 24 ساعة فقط من رحيل بارتوميو عن النادي.