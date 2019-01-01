الرئيس السابق: انتخابات الهلال حملت رسائل مطمئنة للجماهير

الإدارة الجديدة مطالبة بحسم كل الملفات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد عبد الله الجربوع الرئيس السابق المكلف للهلال السعودي بانتخابات النادي التي جرت يوم أمس وأسفرت عن فوز فهد بن نافل.

ورأى الجربوع في تصريحات لموقع دوري بلس أن الانتخابات حملت رسائل مطمئنة لجماهير الزعيم، كما طالب الإدارة الجديدة بدراسة الملفات ذات الأولوية سريعًا وحسمها.

مضيفًا "اليوم يوم من الأيام السعيدة، والتي تدل أنه تم تطبيق اللائحة والتعليمات الجديدة. المنافسة الشريفة التي رأيناها اليوم واستمرار المرشحين لآخر لحظة والروح العالية بينهم".

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"كل هذا لصالح الهلال، الحقيقة أيضًا أن هذا اليوم يأتي لتحقيق متطلبات الجماهير الهلالية بوجود إدارة تعمل للموسم القادم. كان هناك قلق من جانب الجماهير، لكن اليوم حمل رسائل تطمئن تلك الجماهير بإذن الله".

وحول الملفات العالقة في الهلال وأبرزها تجديد عقود اللاعبين ومصير الأجانب، قال الجربوع "الرئيس المنتخب مدرك ومطلع على الملفات ويعرف تمامًا ما الذي يُعد أولوية وما هي الملفات التي يُمكن تأجيلها. لقد مُهد للإدارة الجديدة لمتطلبات المرحلة القادمة وهم على اطلاع بما يجب أن يحدث".

أخيرًا أكد الرئيس السابق أنه وإدارته لم يتخذ أي قرار يخص الفريق سواء المدرب الجديد أو غيره مفضلًا ترك كل هذا للإدارة الجديدة لأنها قد تحمل وجهة نظر مختلفة.