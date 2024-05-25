منافسة شرسة مع الذئاب .. العروض السعودية تخرج نجم مانشستر سيتي من "ثلاجة جوارديولا"

لاعب الوسط البرتغالي يبحث عن فرصة للهروب

SHAHID

كشفت تقارير صحفية، أن أحد نجوم مانشستر سيتي، دخل دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ونشرت شبكة "HTC"، تقريرًا عن رغبة لأندية دوري روشن في التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز الذي لا يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة مع مانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة إلى أن السيتي لا يمانع في الاستماع للعروض المقدمة لرحيل اللاعب صاحب الـ25 عامًا، خصوصًا أن ناديه السابق وولفرهامبتون عرض استعادته مرة أخرى، بخلاف بعض العروض السعودية.

وانضم نونيز لاعب خط وسط السيتي إلى كتيبة "السيتيزن" في الصيف الماضي قادمًا من وولفرهامبتون مقابل 62 مليون يورو، لذلك لن يكون التفريط فيه من جانب إدارة النادي الإنجليزي أمرًا سهلًا أمام الفرق السعودية الراغبة في ضمه.

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في المقابل، يرغب نونيز في البحث عن فرصة خارج السيتي، حيث لم يشارك بشكل كبير تحت قيادة بيب جوارديولا، إذ لعب 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، (أغلبها كبديل) لم يسجل أي هدف وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

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