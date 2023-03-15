الذهب الذي لا يصدأ.. السويد تستدعي زلاتان إيراهيموفيتش بعد تغلبه على الإصابة

صاحب ال41 عامًا يعود لمنتخب السويد!

استدعى منتخب السويد، لاعب ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، للانضمام للمنتخب، فترة التوقف الدولي المقبلة، استعدادًا للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وتعافى مهاجم إيه سي ميلان مؤخرًا، من إصابة خطيرة في الركبة، أبعدته عن الملاعب، تسعة أشهر.

وأعلن مدرب السويد، يان أندرسون، أن النجم البالغ من العمر 41 عامًا، ضمن قائمته، في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، قال أندرسون:" أنا وزلاتان على اتصال طوال فترة إصابته، الآن يشعر بالارتياح، ويمكنه المساهمة كثيرًا، بشخصيته وخبرته، مع الفريق، إنه فريد من نوعه".

وأوضح أندرسون، أن إبراهيموفيتش، لن يكون لاعبًا أساسيًا، بل سيكون بديلًا، كما هو الحال مع فريقه الإيطالي.

الجدير بالذكر أن السويد في المجموعة السادسة، وتستعد لمواجهة بلجيكا 24 مارس الجاري، على ملعب فريندز أرينا في ستوكهولم.