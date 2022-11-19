الذكرى الـ 17 .. برشلونة يثير غضب ريال مدريد بتصفيقات البرنابيو لرونالدينيو!

يبدو أن النادي الكتالوني لن يتوقف عن الاحتفال بتلك الذكرى قريبًا!

احتفل نادي برشلونة بذكرى مباراة الدوري الإسباني أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو والتي أقيمت قبل 17 عامًا.

المباراة الشهيرة التي انتهت لصالح النادي الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة كان قد سجل فيها البرازيلي رونالدينيو ثنائية لن تنساها جماهير برشلونة ولا ريال مدريد.

يومها وقفت جماهير النادي الملكي وبدأت في التصفيق لرونالدينيو على مهارته الكبيرة وقدراته المذهلة في تخطي دفاعات الملكي نحو حارسهم إيكر كاسياس.

👏 Avui fa 17 anys d'una victòria històrica al Bernabeu per 0⃣-3⃣ pic.twitter.com/1RIW2vsRmD — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 19, 2022

ولإحياء تلك الذكرى نشر النادي الكتالوني مقطع فيديو يعرض الثلاثة أهداف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وظهر فيه تصفيق جماهير ريال مدريد للنجم البرازيلي الكبير.

جدير بالذكر أن برشلونة يتفوق في الموسم الجاري على ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث يتقدم بنقطتين على الملكي.