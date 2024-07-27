فتح خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، النار على اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بسبب تجسيد لوحة "العشاء الأخير" الشهيرة في حفل الافتتاح، للتعبير عن الميول الجنسية المختلفة.

وافتتحت مساء أمس الجمعة، النسخة الـ33 للألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، بحفل ضخم أقيم على نهر السين.

وخلال حفل الافتتاح، ظهرت مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا في عرض فيديو مطول، تجسد الشخصيات المرسومة في لوحة "العشاء الأخير" التي رسمها ليوناردو دافنشي أواسط القرن الخامس عشر.

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وكتب تيباس تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، هاجم فيها بقسوة اللجنة المنظمة قائلًا: "هذا غير مقبول وغير محترم وسيئ السمعة!".

وأضاف: "استخدام لوحة العشاء الأخير في أولمبياد باريس هو إهانة للمسيحيين منا. أين احترام المعتقدات الدينية؟!".

وأثارت هذه المحاكاة للوحة دافنشي الشهيرة، حالة من الغضب الواسع وسط مطالبات بمقاطعة الأولمبياد باعتبارها تتعمد إهانة المعتقدات الدينية.