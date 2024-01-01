فيديو | بعد 85 يومًا من الديربي .. جمهور الأهلي يجدد سخريته بـ"دموع الاتحاد ودقة كيسييه"

فرحة الفوز بأول ديربي بعد عام كامل لا تهدأ مهما مرت الشهور..

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رغم أنه ملعب كرة سلة إلا أنه لا مشكلة في السخرية من فريق كرة القدم في نادي الاتحاد بالنسبة لجمهور الأهلي!

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سلة الراقي هزمت العميد اليوم الإثنين، بنتيجة 84-64 ضمن الجولة الـ11 من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، بالصالة الخضراء في جدة.

وعقب نهاية المباراة، هتفت رابطة الأهلي: "كيسييه دق التحية .. والدموع اتحادية"، وسط تفاعل كبير من الحضور في الصالة.

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الهتاف يرجع لديربي جدة، الذي أقيم في السادس من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، إذ انتهى بفوز الراقي بهدف وحيد، سجله فرانك كيسييه.

ذاك الديربي كان الأول بين الفريقين بعد غياب عام كامل، نظرًا لهبوط الأهلي الموسم الماضي للمشاركة في دوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 13 نقطة عن الصدارة، فيما يحل الاتحاد سابعًا بـ28 نقطة مع مرور 19 جولة من الموسم.

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