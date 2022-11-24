الدون يرد على العالمي .. جديد مفاوضات النصر "المتقدمة" مع رونالدو والهلال يضايقه

الأندية السعودية حاولت ضم رونالدو في الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض، فهل يغير موقفه في الشتاء المقبل؟

الكثيرون يتسابقون حاليًا للظفر بخدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أصبح لاعبًا حرًا قبل شهر واحد فقط من الميركاتو الشتوي.

الدون أصبح حرًا بعدما أعلن ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ عقده قبل أيام قليلة، على خلفية الحوار الذي أجراه مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان، وهاجم خلاله إدارة النادي والمدرب تين هاج وبعض زملائه الحاليين والقدامى.

ويتردد حاليًا اسم نادي النصر السعودي من ضمن الأندية الراغبة في ضمه، إذ أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن المفاوضات مع كريستيانو وصلت لمرحلة متقدمة إلا أن الدون لا يريد إنهائها حاليًا.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي السعودي تحدثوا مع وكيل البرتغالي، لكن اللاعب أخطرهم أنه لن يناقش مستقبله إلا بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

"الشرق الأوسط" أشارت كذلك إلى أن عرض النصر وصل لـ75 مليون يورو (293 مليون ريال سعودي) سنويًا لمدة ثلاث سنوات أي 225 مليون يورو (882 مليون ريال سعودي).

على جانب آخر، أكدت قناة "سكاي سبورتس" أن الهلال السعودي هو الآخر بدأ يتحرك للظفر بخدمات الدون، ليدخل في منافسة قوية مع العالمي.

BREAKING! Saudi Arabian club Al Hilal are exploring a deal to sign Cristiano Ronaldo!pic.twitter.com/jht3AsUaxG — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 24, 2022

لكن يبدو موقف الزعيم أضعف في المفاوضات وفقًا لقرار منعه من قيد صفقات جديدة في الشتاء المقبل، كعقوبة من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو.

يذكر أن رونالدو اعترف في حواره مع مورجان أنه كانت هناك محاولات سعودية بالفعل لضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن رغبته في الاستمرار بأوروبا، دفعته لرفض العروض السعودية.