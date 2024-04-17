الدون لا يترك حقه .. كريستيانو رونالدو ينتصر في معركته الشرسة ضد يوفنتوس

القضاء الإيطالي يحسم الأمور

فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بمعركته القضائية التي شنها ضد ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" أن القضاء الإيطالي حكم على يوفنتوس بدفع مبلغ 9.7 مليون يورو وهو المبلغ الذي كان سيتعين على اللاعب الحصول عليه صافيًا من الضرائب، كأموال مستحقة له بصفتها رواتب متأخرة.

وكان رونالدو قد رفع دعوى قضائية ضد يوفنتوس، طلب فيها من ناديه السابق دفع إجمالي 19.5 مليون يورو، بالإضافة إلى سعر الفائدة.

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وولدت القضية بعد "مناورات الرواتب" الشهيرة التي أطلقها يوفنتوس خلال جائحة كورونا، والتي طالب من خلالها لاعبيه التنازل عن راتب 4 أشهر مع الاتفاق على استرداد ثلاثة في المواسم التالية.

وفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، لم يوقع كريستيانو مطلقًا على الوثيقة الخاصة بهذه الاتفاقية مع يوفنتوس، والتي عثر عليها المدعون أثناء تحقيق شركة بريزما في المكاسب الرأسمالية الوهمية المزعومة.

وأوضح التقرير أن رونالدو عين 3 محامين وهم جون شحاتة وإيمانويل جواستالا وفابيو إيوديكا، والذين فازوا له بالقضية، الأمر الذي سيكلف اليوفي مزيدًا من الأموال.