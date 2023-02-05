"الدوسري أصبح علامة استفهام في الهلال والسبب عقده!"

بهذه الطريقة لن يُجدد الهلال عقده!

عبر محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال، عن استغرابه لتراجع مستوى ناصر الدوسري الظهير الأيسر للزعيم خلال الفترة الأخيرة، خاصة خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي.

وشارك الدوسري في انتصار الهلال على الوداد، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، لملاقاة فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.

وأشار الدعيع خلال تصريحاته عبر برنامج "ملعب SBC" إلى أن الدوسري وقع في الكثير من الأخطاء في التمرير والتمركز مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدعيع: "أصبح علامة استفهام، ومن المفترض أن عقده اقترب من نهايته، ويجب أن يكون حاضرًا بقوة، ولكن على العكس مستواه غير مقنع، وبهذه الطريقة لن يُجدد الهلال عقده".

واختتم الدعيع تصريحاته قائلًا: "الدوسري لديه مشكلتين فنية وذهنية، بسبب التفكير في عقده بشكل كبير، وهو الذي أثر عليه فنيًا داخل الملعب".