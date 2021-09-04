"الدور على محمد صلاح في التجديد لليفربول"

تصريحات هامة للغاية..

يؤمن أسطورة ليفربول جيمي كارجار بأن الدور قد حان على النجم محمد صلاح لتجديد عقده مع الريدز في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان ليفربول قد جدد عقد أليسون بيكر وفابينيو وأندي روبرتسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد، والتفكير الآن في الثلاثي الهجومي صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وأثنى كاراجار على نجاح ليفربول في الحفاظ على لاعبيه النجوم، على عكس الحال في الماضي عندما خسروا أغلب لاعبيهم المتألقين لصالح ريال مدريد وبرشلونة.

كارجار في حديث صحفي قال "أعتقد أن ليفربول لديه مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم، وقع فان دايك وأليسون وأعتقد أن صلاح سيكون التالي".

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كما أضاف "في السنوات الماضية وعندما كنت لاعبًا في النادي، إذا ما امتلكنا لاعبين بهذه الجودة فكانوا سيذهبون إلى ريال مدريد وبرشلونة".

وواصل "لقد فقدنا الكثير من اللاعبين على مر السنين، لكن النادي هذا العام لم ينفق الكثير في سوق الانتقالات".

وأتم "أعتقد أن الأموال والإنفاق في فترة ما قبل الموسم هذا كان سيخصص لعقود جديدة حتى يتمكن هؤلاء اللاعبون من البقاء في ليفربول لبقية مسيرتهم".

الجدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول لا يزال ممتدًا حتى 2023، لكن المصري لوّح بإمكانية الرحيل في حالة أن لم يحصل على عقد جديد مناسب من الناحية المادية تحديدًا.