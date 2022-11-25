الدوري الهندي أهم من كأس العالم .. تويتر يثير ارتباك جماهير المونديال

ظاهرة عجيبة بموقع التواصل الاجتماعي الشهير

وسط كل الصخب والزخم بسبب كأس العالم، جاءت مباراة من الدوري الهندي، لتضع الجماهير بكل مكان في حالة دهشة.

اجتمع المشجعون في كل أنحاء العالم، مساء أمس، الخميس، للتعبير عن ارتباكهم بسبب تلقي تحديثات على هواتفهم عن مباراة بالدوري الهندي بين تشينايين إف سي وفريق أوديشا.

وجاء ذلك بعدما قرر موقع "تويتر" إرسال هذه الإشعارات للجماهير خلال بطولة كأس العالم، رغم عدم أهمية المباراة لأحد مقارنة بمونديال قطر.

واعتقد البعض أن هذا الأمر يرجع إلى خلل في موقع تويتر تسبب في إرسال هذه الإشعارات، بعد التغييرات الإدارية والفنية التي طرأت عليه طوال الفترة الماضية.

وقال أحدهم عبر صحيفة "جارديان" :"بين الافتقار إلى الاستعدادات لبطولة مثل كأس العالم ونقص الموظفين في الموقع، أعتقد أن التعامل مع هذا الحدث سيكون في غاية الصعوبة على موقع تويتر".

يذكر أن مباريات الأمس بكأس العالم شهدت فوز البرازيل على صربيا، البرتغال على غانا، سويسرا على الكاميرون بالإضافة إلى تعادل كوريا الجنوبية مع أوروجواي، وهي النتائج التي اهتمت الجماهير حقًا بالتعرف عليها!