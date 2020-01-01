تعليق المؤتمرات وتجمعات الفرق - 8 قرارات من الاتحاد المصري بسبب كورونا

الدوري المصري مستمر ويكتفي بالتوعية بطرق للوقاية من كورونا

عقدت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، في مقر الجبلاية، لمناقشة أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منها.

لم يحل جديد حتى الآن على الدوري المصري رغم تفشي كورونا بالعالم أجمع إلا الإعلان عن إقامة المباريات دون حضور جماهيري حتى إشعار آخر.

الدكتور محمد سلطان؛ رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري، أوضح أن المؤتمر ركز على الهدف الذي أقيم من أجله، نافيًا ما تردد بأنه كان بهدف بحث وقف النشاط الكروي في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأول هو التوعية وإلقاء الضوء على آخر مستجدات التعامل مع الفيروس.

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وأكد سلطان أن اللجنة الطبية تتعامل وفقًا للتعليمات التي تصدر عن الدولة والهيئات الرياضية، ومن خلال اللقاء مع الأجهزة الفنية والطبية.

اللجنة الطبية كذلك نصحت الأندية بوجود حقيبة لكل لاعب بها مطهرات خاصة بمكافحة العدوى، وعدم التلامس بين اللاعبين قبل وبعد المباراة، مشيرًا إلى أن اللجنة تجتمع بشكل يومي لمتابعة الأوضاع مع اللجنة الخماسية، كما يتم مناقشة الرحلات الخارجية للفرق، لتحديد وضعية الدول التي يتم السفر إليها من حيث انتشار الفيروس.

ونصح محمود زين؛ استشاري مكافحة العدوى، بمنع التلامس الذي يتسبب في انتشار 60% من الأمراض المعدية، كذلك لمس العيون والأنف والأسطح بشكل عام، لذا من الضروري تجنبها مع استخدام الطرق السليمة للعطس في المناديل والتخلص منها مباشرة مع غسل اليدين.

وجاءت قرارات اللجنة الطبية عقب الاجتماع كالتالي:

1- اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

2- إلزام الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز الشباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوي على (هاند جيل مطهر - مناديل مبللة مطهرة - صابونة خاصة) للاستخدام الشخصي لكل فرد.

3- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كورونا والمعتمدة من وزارة الصحة.

4- التوصية بعدم الملامسة أو المصافحة بين اللاعبين والحكام وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5- تعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار آخر.

6- تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والأكاديميات المسجلة بالاتحاد أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورًا لحين إشعار آخر.

7- تكليف منسق طبي من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.

8- إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية.