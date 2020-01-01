عقد سيف فاروق جعفر المسرب .. والده ورئيس الزمالك يُوضحان الحقائق

العقد المسرب والقيمة المالية له أثارت جدلًا واسعًا

أثار عقد سيف فاروق جعفر مع نادي الزمالك جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي المصري بسبب قيمته المالية المرتفعة مقارنة بأنه لاعب ناشئ، إذ كشف العقد عن تلقي نجل نجم الفريق الأبيض المعتزل ستة ملايين جنيهًا مصريًا خلال خمس سنوات.

وقد ربط العديد من المتابعين والجماهير حصول اللاعب صاحب الـ20 عامًا على هذا المبلغ بعمل والده في نادي الزمالك وقناته الرسمية وكذلك علاقته الممتازة مؤخرًا مع مرتضى منصور رئيس النادي.

الزمالك لم ينف أو يُكذب التفاصيل الواردة في العقد، بل أكدها مرتضى منصور تمامًا لكن مع الإيضاح أن اللاعب يستحق هذا المبلغ وقد وقع العقد عام 2018 خلال فترة الخلافات بينه وفاروق جعفر.

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مضيفًا "المسؤول عن تسريب عقد نجل فاروق جعفر سيدة تريد التسبب بضرر لوالده، ذلك العقد وُقع عام 2018 وتلك المبالغ يُخصم منها الضرائب، سيف يحصل على 750 ألف جنيهًا مصريًا في الموسم ولم يحصل عليهم، انظروا لنجل أحمد شوبير الذي يحصل على خمسة ملايين جنيه سنويًا".

أضاف "هناك 5-6 لاعبين من الشباب عقودهم مثل سيف أو قريبة منه، وسأبيع اللاعب بعد عامين بـ100 مليون جنيه مثله مثل مصطفى محمد، بجانب أن هذا هو سيف الذي حاول الأهلي التعاقد معه مؤخرًا لأنه أكثر لاعبي يجله مهارة، هو أفضل من لاعبيه ويُحرز 35 هدفًا في الموسم".

وأتم الرئيس مؤكدًا أن قيمة العقد عادية تمامًا وأنه حر تمامًا في كيفية الحفاظ على نجوم الفريق.

ومن جانبه، أوضح فاروق جعفر أن نجله تعاقد مع النادي كلاعب محترف عام 2018 في فترة شهدت خلافات شديدة بينه وبين مرتضى منصور، إذ أراد النادي الحفاظ عليه بعد أدائه الممتاز مع الفريق ومنتخب الشباب وتتويجه هدافًا لدوري الناشئين برصيد 37 هدفًا.

مضيفًا "عقد سيف مع الزمالك ستة ملايين جنيهًا مصريًا لكن تتضمن الضرائب، النادي وقع معه هذا العقد ولم يكن لي أي دور في ذلك ولم أكن أعمل في الزمالك. بجانب أن حصول سيف على 700-750 ألف جنيهًا مصريًا مرتبط بالمشاركة في المباريات لأن هناك نسبة مشاركة".