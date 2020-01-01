بيان اللجنة الأولمبية المصرية: لا داعٍ لإيقاف النشاط الرياضي

كورونا لم يؤثر حتى الآن على النشاط الرياضي في مصر سوى بمنع الحضور الجماهيري

نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، إيقاف النشاط الرياضي في مصر، على إثر تطورات انتشار مرض كورونا، مؤكدةً أن هناك تواصل دائم مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة.

حتى الآن، لم يؤثر انتشار كورونا على الكرة في مصر بشكل كبير، إذ فقط تقرر استكمال مباريات الدوري الممتاز دون حضور جماهيري.

وجاء نص بيان اللجنة الأولمبية: "لا يوجد قرار بوقف النشاط الرياضي في مصر ولا يوجد تفكير في هذا الأمر حاليا، اللجنة الأولمبية المصرية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء وقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ خلال الفترة الحالية بشأن مرض كورونا، ولا يوجد داعي لوقف النشاط الرياضي حاليا والأمر يتلخص في بعض التدابير الاحترازية لمواجهة مرض كورونا".

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وأضاف: "نقدر جيدا أهمية النشاط الرياضي والحفاظ على لاعبينا واستعداداتهم والحفاظ عليهم من كافة المخاطر ونقدر المسئولية الملقاة على عاتقنا جيدا ولكننا لم نوقف النشاط الرياضي ولم ندرس ذلك نهائيا".

البيان اختتم: "هناك تواصل مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجميع الجهات المعنية لأن اللجنة الأولمبية تحرص على الصالح العام للرياضة المصرية، ونتابع كل الأنشطة الرياضية في كل الاتحادات الرياضية ونتواصل مع جميع المسئولين من أجل التدابير اللازمة والتي تحافظ على استمرار النشاط الرياضي المصري وأيضا الحفاظ على اللاعبين والمدربين وجميع عناصر الرياضة".

يذكر أن مرض كورونا أصاب عدد من الرياضيين على رأسهم إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي نوتنجهام الإنجليزي، وكريستيان بولسن مدرب أياكس الهولندي. (طالع التفاصيل)