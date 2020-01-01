رسميًا | الدوري المصري يعود من جديد .. وزارة الرياضة تعلن مواعيد العودة

أشرف صبحي يحدد ضوابط العودة لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز

أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي؛ بشكل رسمي اليوم الإثنين، عودة نشاط كرة القدم في مصر من جديد بداية من 20 يونيو الجاري.

النشاط الرياضي في مصر متوقف منذ منتصف مارس الماضي، وشهدت الفترة الماضية شد وجذب بين الأندية، ما بين مؤيد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وبين معارض لها، في ظل ظهور آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة آخرين.

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المزيد من الفرق

وأكد وزير الرياضة بشكل رسمي أنه بداية من 20 من يونيو الجاري يُسمح للأندية بإعادة فتح أبوابها للاعبين، لخوض التدريبات.

أما عودة المنافسات الرسمية لبطولات كرة القدم، فتحدد أن تبدأ من 25 يوليو المقبل.

وجاء في كلمة أشرف صبحي: "قمنا بالاستعانة ببعض الخبرات والدراسات من أجل تحديد موعد العودة منها تعليمات وقرارات لجنة الأزمات في مجلس الوزارة ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بجانب دليل الإرشادات الوقائية والطبية، خبرات عدد من الدول بالدوريات الأوروبية وتعليمات الاتحاد الدولي فيفا، والآن يقع على عاتق الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المشاركة في البطولات مسؤولية تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية".

وحدد وزير الرياضة سبعة ضوابط لعودة كرة القدم، هي:

1- رفع الوعي بين اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية وجميع العاملين بالمنظومة.

2- القواعد الخاصة بالعاملين بالملاعب والاستادات.

3- التباعد الجسدي لكافة عناصر منظومة كرة القدم للحد من انتشار وانتقال العدوى.

4- التوعية بالتدابير الاحترازية لمكافحة انتقال العدوى الخاصة بعمال النظافة.

5- الترصد الطبي من خلال المراقب الطبي واللجنة المختصة بالاتحاد.

6- الخطوات المتبعة في حالة الاشتباه وطرق نقل الحالة والتعامل معها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان.

7- التخلص الآمن من المخلفات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية.

أما عن الإجراءات التي ألزمت الوزارة بها اتحاد الكرة والأندية، فجاءت كالتالي:

1- إجراءات يتم اتخاذها بملاعب التدريب والمباريات (استعدادا للمنافسات).

2- إجراءات يتم اتخاذها قبل المباريات.

3- إجراءات وصول الفرق إلى ملاعب المباريات.

4- إجراءات استخدام غرف خلع الملابس (فرق وحكام).

5- إجراءات دخول الفريقين للملعب.

6- إجراءات التواجد داخل الاستادات (يتم تقسيمه إلى 3 قطاعات "داخل الاستاد / المدرجات / خارج الملعب".

7- إجراءات أثناء المباراة.

8- إجراءات ما بعد المباريات.

9- إرشادات خاصة بأطقم التصوير والإعلام.

10 - الإجراءات الخاصة بإقامة الفرق في الفنادق.

11- إجراءات تتبع في حالة رصد حالة إيجابية أو عارض لأحد عناصر المنظومة الرياضية.