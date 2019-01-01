الاتحاد المصري يُعلن مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا أعلن خلاله المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة من البطولة، ومنها مباراة الأهلي ضد الجونة والزمالك ضد إنبي

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الممتاز، والذي توقف نهاية أكتوبر الماضي وسيُستأنف بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وكان الدوري الممتاز قد أوقف عند الجولة الخامسة بعد أزمة هائلة كادت أن تعصف بمستقبل البطولة، إذ رفض الأهلي مواجهة الجونة اعتراضًا على تأجيل مباراته ضد الزمالك وتقديم مباراة الأخير ضد المقاولون العرب.

محمد الشناوي: توقف الدوري لم يكن لصالح الأهلي

وقد أعلن الاتحاد المصري في بيانه أن تلك مواعيد المباريات حتى الجولة السادسة، وأن الإعلان عن مواعيد الجولات السابعة وحتى نهاية ديسمبر سيكون يوم 12 نوفمبر الجاري بعد تحديد ملاعب الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح حسام الزناتي أنه ستكون هناك مرحلة ثالثة وأخيرة تريث الاتحاد المصري في إعلانها تحسبًا لأي تغييرات قد يُجريها الكاف عى مواعيد الجولات الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا تبعًا لتغيير موعد البطولة الأفريقية للمحليين الذي جرى مؤخرًا، مما قد يترتب عليه تغيير آخر على مواعيد بطولتي الأندية الأفريقية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.