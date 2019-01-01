حسين الشحات: الأهلي واجه ظروفًا صعبة أمام أسوان، لكن نجحنا بتخطيها

استطاع الأهلي سحق أسوان في الجولة الثالثة من الدوري المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، لاعبه حسين الشحات يتحدث عن اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى حسين الشحات سعادته الكبيرة بانتصار فريقه الأهلي الكبير على أسوان ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق الفريق الأحمر انتصاره الثالث في البطولة ليحصد العلامة الكاملة ويتصدر الدوري المصري بـ9 نقاط.

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وقال الشحات أن الفريق واجه ظروفًا صعبة خلال مواجهة أسوان خارج القاهرة أبرزها توالي وضغط المباريات وكذلك الأجواء شديدة الحرارة في صعيد مصر حيث أقيم اللقاء.

مضيفًا للموقع الرسمي لناديه "لدي ثقة كبيرة في نفسي وبدوري مع الفريق هذا الموسم، الجهاز الفني يعامل الجميع بشكل مميز ويحفز اللاعبين ويجدد الداوفع بشكل مستمر".

"المباراة أقيمت في ظروف صعبة من حيث توالي المباريات و اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في أسوان، لكن الفريق نجح في عبور كل هذه الظروف بفوز عريض، الأهلي في كامل تركيزه فيما هو قادم لاستمرار تقديم العروض القوية".

وأتم اللاعب القادم من العين الإماراتي خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير حديثه بالتأكيد على أن انتصار الفريق أهم لديه من إحراز الأهداف، كما أبدى سعادته بالانضمام لمنتخب مصر واصفًا ذلك بأنه تتويج لجهده وإصراره في الملعب خلال الفترة الماضية ومتعهدًا ببذل أقصى جهده ليكون عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب المصري خلال الفترة القادمة.