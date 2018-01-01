الدوري الفرنسي يُسيطر على صدارة هدافي أوروبا

نجوم الليج وان في صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يتصدر ثلاثي الدوري الفرنسي نيكولاس بيبي وكيليان مبابي وإيميليانو سالا صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا برصيد 12 هدفًا لكل منهم، ليفرض الليج وان سيطرته على قائمة هدافي القارة العجوز.

ونجح بيبي في إحراز هدف انتصار ليل الصعب والثمين على نيم في مباراة الجولة الـ18 والتي انتهت بانتصار ليل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا يتساوى بهم مع مهاجمي باريس سان جيرمان ونانت.

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ولم يلعب الثنائي مبابي وسالا خلال الجولة الحالية بعد تأجيل مباراتي ديجون ضد باريس سان جيرمان ونانت ضد مونبلييه لدواعٍ أمنية.

ويتصدر كريستيانو رونالدو وكريشتوف بيونتيك صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفًا، فيما يتواجد ليونيل ميسي على قمة هدافي الليجا بـ11 هدفًا أيضًا ويمتلك باكو ألكاثير نفس الرصيد في صدارة البوندسليجا، وفي إنجلترا يتصدر محمد صلاح وبيير إيمريك أوباميانج قائمة الهدافين بـ10 أهداف.