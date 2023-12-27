علينا أن نكون واقعيين

SHAHIDكشف برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، أنه يرغب في العودة إلى بنفيكا، لكنه لا يستطيع القيام بهذه الخطوة حتى انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

وتحدث سيلفا عن رغبته في العودة إلى البرتغال، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع القيام بذلك حتى انتهاء عقده مع السيتي في صيف 2026.

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وأضاف في تصريح لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "لم أخف أبدًا أنني -في يوم من الأيام- أريد العودة، لذلك بالطبع سأفعل ذلك. دعونا نرى".

وأوضح أنه هناك أمور تعاقدية يجب احترامها: "عليك أن تعيش الواقع، وهو أن كرة القدم البرتغالية لا يمكنها المنافسة على المستوى المالي، مع الأندية الإنجليزية والإسبانية أو حتى الألمانية والفرنسية".

واختتم: "لو أردت الذهاب إلى بنفيكا في الوقت الحالي، سيكون الأمر مستحيلًا تمامًا، لأن مانشستر سيتي سيطلب الكثير من المال، وهو من المستحيل أن يدفعه ناد برتغالي. يجب أن نكون واقعيين بعض الشيء".

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يشار إلى أن النجم البرتغالي قد صرح في وقت سابق، بأن الدوري السعودي تحسن بشكل كبير، ولم يستبعد الانتقال إلى الملاعب السعودية مستقبلًا: "هناك تنافس كبير في أوروبا؛ لكن إن كانت هناك إمكانية ومستوى مطلوب، يسعدني الانضمام إلى دوري روشن".

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