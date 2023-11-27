الدوري السعودي يُوجه بوصلته نحو ألمانيا .. ثنائي دورتموند آخر المطلوبين في يناير

الأندية السعودية تُواصل استهداف نجوم الدوريات الأوروبية

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تُواصل أندية دوري روشن السعودي استهدافها لنجوم الدوريات الأوروبية خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد وجهت البوصلة نحو ألمانيا.

الأندية السعودية فاجأت وصدمت العالم في سوق الانتقالات الصيفي الأخير بنجاحها في ضم العديد من نجوم الدوريات الأوروبية خاصة الدوري الإنجليزي، وأبرزهم رياض محرز وروبن نيفيش وأليكساندر ميتروفيتش وفابينيو ونجولو كانتي وجوردان هندرسون، بجانب نيمار ومالكوم ومارسيلو بروزوفيتش.

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الصحفي التركي إكرم كونور أكد عبر منصة إكس اهتمام عدة أندية من دوري روشن بالحصول على خدمات ثنائي بوروسيا دورتموند، ماتس هوملز وماركو رويس، خلال يناير القادم.

صانع الألعاب الألماني لعب 16 مباراة في جميع بطولات الموسم الجاري سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين، ولعب زميله المدافع نفس العدد من المباريات وسجل هدفين.

الأندية السعودية ارتبطت بعدد من النجوم لضمهم خلال يناير وأبرزهم محمد صلاح ولوكا مودريتش.

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