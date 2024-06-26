الدوري السعودي يُحاول "خطف" صفقة بايرن ميونخ الدفاعية الكبرى

النادي البافاري يعمل جاهدًا لحسم الصفقة

كشف الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات، فابريتسيو رومانو، عن محاولة أندية دوري روشن السعودي خطف صفقة بايرن ميونخ الدفاعية الكبرى هذا الصيف.

الفريق البافاري عانى من موسم صعب خرج منه صفر الألقاب، ولذا تخلى عن مدربه توماس توخيل وتعاقد مؤخرًا مع فينسنت كومباني وسط سعي الإدارة وعملها الجاد لدعم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين.

وقد وقع اختيار بايرن على جوناثان تاه نجم باير ليفركوزن وأحد المساهمين بقوة في تتويجه بالثنائية المحلية ووصوله المباراة النهائية للدوري الأوروبي حيث خسر أمام أتالانتا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصادر الصحفية أكدت خلال الأسابيع الماضية وصول الطرفين لاتفاق بالفعل على كافة التفاصيل الشخصية للعقد لكن يتبقى فقط اتفاق الناديين على قيمة الانتقال، حيث يرتبط تاه مع فريقه بعقد يمتد حتى صيف 2025.

رومانو أكد عبر منصة إكس أن أولوية تاه الأولى تبقى الانتقال إلى بايرن ميونخ، وذلك رغم الاهتمام من الدوري الإنجليزي والسعودي، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع باير ليفركوزن مازال مفقودًا لكن المفاوضات لم تتوقف بين الطرفين.