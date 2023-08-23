الدوري السعودي يرعب أوروبا .. موعد غلق سوق الانتقالات يهدد كبار أندية العالم!

أندية أوروبا تعيش حالة من الذعر بسبب موعد غلق سوق الانتقالات في السعودية..

SHAHID

تمثل أندية دوري روشن السعودي خطرًا كبيرًا على الأندية الأوروبية التي تخشى فقدان نجومها أمام الثورة المذهلة التي قامت بها حتى الآن الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

البرتغالي كريستيانو رونالدو فتح أبواب دوري روشن السعودي على مصراعيها بعد انتقاله إلى النصر في يناير 2023، ليتبعه العديد من نجوم الصف الأول في كرة القدم الأوروبية، أمثال الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، والبرازيليان نيمار وروبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والعديد من النجوم الآخرين.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت إلى أنه إلى جانب الخطر المستمر الذي تمثله العروض السعودية لنجوم أندية أوروبا، فإن هناك مشكلة قد تعرض الفرق الأوروبية للمزيد من الخطر.

الصحيفة أشارت إلى أن سوق الانتقالات الصيفية 2023 في معظم الدوريات الأوروبية سيُغلق في الأول من سبتمبر المقبل، واعتبارًا من ذلك التاريخ لن تتمكن الفرق من عقد صفقات شراء جديدة، لكن الخطر هو أن انتهاء فترة الانتقالات في السوق السعودية سيكون في 20 سبتمبر.

وحسب التقرير، فإن إذا قام فريق سعودي بدفع الشرط الجزائي للاعب ينشط في فريق أوروبي اعتبارًا من 1 سبتمبر، فلن يكون لدى هذه الأندية القدرة على الرد لأن سوق الانتقالات سيكون مغلقًا أمامهم.

لكن بالعودة إلى الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، تبين خطأ ذلك الادعاء، لأن فترة التسجيل في دوري المحترفين "روشن"، تبدأ 1 يوليو 2023 وتنتهي في 7 سبتمبر 2023.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



اللغط جاء بسبب موعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في دوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، ودوري الدرجة الثانية، حيث تنتهي فترة التسجيل في دوري يلو يوم 12 سبتمبر، فيما ستكون نهاية فترة التسجيل في دوري الدرجة الثانية يوم 20 سبتمبر بالفعل، وهو ما تسبب في ذلك الجدل.

SHAHID