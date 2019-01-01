المسحل: إجراء تعديلات تتيح للأندية اللجوء لمركز التحكيم مباشرةً

الاتحاد السعودي يجري حزمة من التعديلات على اللوائح في الموسم الجديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم إجراء بعض التعديلات في لائحة السماح للأندية باللجوء إلى مركز التحكيم متى شاءت، موضحًا أنه من حق أي نادٍ أن يفعل ذلك.

الاتحاد السعودي أقام أول أمس الأحد، حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، وبدأ في إجراء بعض تعديلات على لوائح بعض اللجان منها لجنة المسابقات. (طالع التفاصيل)

وقال المسحل، في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "من أبرز التعديلات التي سنجريها هي إتاحة اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي لأي نادٍ شاء، على عكس ما يحدث حاليًا من وضع بعض القيود لتوجه الأندية لمركز التحكيم".

وأضاف: "النظام الأساسي يمنع الأندية من اللجوء إلى مركز التحكيم في حالات معينة، نحاول تخفيف هذه الحالات بفتح مجال للأطراف المتنازعة للتوجه للمركز بشكل أوسع وأكبر من السابق، كذلك باستطاعة أي طرف التوجه للتظلم بمركز التحكيم بشأن قرارات غرفة فض المنازعات".

يذكر أن الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي، الذي تقرر تسميته للعام الثاني على التوالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، من المقرر أن ينطلق في 22 من الشهر الجاري.