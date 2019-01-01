الوحدة يرفض عرض الشباب لأحمد عبده

النادي متمسك باللاعب إلا إن وصله العرض المناسب ماليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض الوحدة عرض الشباب لشراء مهاجمه أحمد عبده مقابل 5 ملايين ريال سعودي.

وتتنافس عدة أندية على شراء المهاجم صاحب الـ23 عامًا أبرزها الهلال والشباب والأهلي، لكن الوحدة رفض كل العروض التي وصلته لضعفها من الناحية المالية.

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وأوضحت صحيفة عكاظ أن الشباب قدم عرضًا أخيرًا بقيمة 5 ملايين ريال لكن تم رفضه كذلك من إدارة الوحدة لرؤيتهم أن العرض لا يُناسب الإمكانيات الفنية الممتازة لأحمد عبده.

ويرى الوحداويون أن عبده صاحب الـ11 هدفًا في الموسم الماضي أحد أفضل اللاعبين المواليد في الدوري السعودي ويستحق أن يُباع بسعر أفضل أسوة بالثنائي عبد الفتاح آدم وهارون كمارا اللذان بيعا للنصر والاتحاد على الترتيب بـ35 مليون ريال سعودي لكليهما.

وأضافت عكاظ أن ماريو المدير الفني للوحدة متمسك ببقاء أحمد عبده ضمن صفوف الفريق، ويرفض تمامًا التخلي عنه إلا حال توفير البديل المناسب.