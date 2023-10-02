الدوري السعودي لن يتوقف .. اتحاد القدم يبدأ اجتماعات زيادة عدد الأجانب لأندية روشن

الاتحاد السعودي يبدأ تحركات رسمية لزيادة عدد اللاعبين الأجانب..

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يبدو أن توسع دوري روشن السعودي في التعاقد مع اللاعبين الأجانب سيتواصل، وسط تكهنات بزيادة عدد اللاعبين المحترفين في المسابقة من 8 إلى 10 لاعبين في كل نادٍ.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن اجتماع سيعقد اليوم الإثنين، لمناقشة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري روشن إلى 10 لاعبين.

وحسب التقرير، فإن الاجتماع سيضم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام، وسعد اللذيذ الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، وناصر لارجيت المدير الفني، وممثل من لجنة المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن المناقشات ستكون بمثابة خطوة أولى للسير نحو قرار اعتماد زيادة اللاعبين الأجانب، بعد مروره بعدة مراحل للدراسة والحصول على رؤية بعض الجهات التي لها صلة بالقرار، ليتم بعد ذلك الرفع إلى مجلس الإدارة من أجل الاعتماد للتطبيق الموسم المقبل.

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وكان ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودية لكرة القدم، قد أكد في تصريحات إعلامية الشهر الماضي دراسة زيادة اللاعبين الأجانب إلى 9 أو 10، ويتم مشاورة الأطراف المعنية بشكل متعمق.

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