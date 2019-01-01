كأس محدم السادس تُنقذ مستقبل تراوالي مع الشباب

اللاعب قد يعود للعب مع الشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن كأس محمد السادس للأندية الأبطال ستكون بمثابة طوق النجاة لمستقبل أبو بكر تراوالي مع الشباب السعودي.

اللاعب الجامبي ارتدى قميص الليوث في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لكنه لم يُقنع بأدائه في الدوري السعودي، ولذا نقلته إدارة الشباب مطلع الأسبوع الجاري لقائمة الاستثمار تمهيدًا لتسويقه.

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المصادر الصحيفة المتابعة للنادي أوضحت أن المدير الفني خورخي ألميرون طلب ضم المهاجم صاحب الـ24 عامًا لقائمة الليوث في البطولة العربية.

وكان تراوالي قد لعب 11 مباراة في الموسم الماضي من الدوري السعودي لم يُسجل خلالهم سوى 3 أهداف.

يُذكر أن الشباب سيواجه فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.