رسميًا .. الاتحاد السعودي يلغي المسحة الثانية ويكتفي باختفاء الأعراض

عشرة أيام مدة الحجر للمصابين

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم تعميمًا لكافة أندية دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، يفيد بعدم الحاجة لإجراء مسحة ثانية، لمن اختفت من عندهم أعراض فيروس كورونا، ليشاركوا في التدريبات والمباريات مباشرةً.

السعودية كانت تفرض من قبل فترة عزل مدتها 14 يومًا على من هم قادمين من الخارج، وعدم نزول أي منهم لتدريبات فريقه إلا بعد إجراء مسحة طبية للتأكد من سلامة.

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وتم بعد ذلك تقليص مدة العزل إلى 48 ساعة فقط، يتم بعدها إجراء مسحة جديدة، قبل أن يتم اليوم الأحد، تغيير النظام.

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خطاب الاتحاد السعودي أوضح أن تم تحديث مدة عزل الحالات الإيجابية بدون ظهور أعراض، بالاتفاق مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وغرفة التحكم بجائحة كورونا باتحاد القدم.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم الاكتفاء بعشرة أيام من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون الحاجة لمسحة أخرى بانتهاء هذه المدة.

وشدد الاتحاد على ضرورة الالتزام بشروط العزل ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.