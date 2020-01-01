اتحاد الكرة السعودي: الدوري سيُستأنف مهما كانت الظروف والتوقيت

كورونا هدد كل ملاعب العالم، لكن الدوري السعودي لن يُلغى

لا ينوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، إلغاء الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رغم الظروف الحالية التي تمر بها المملكة من ظهور مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

منتصف مارس الجاري شهد قرارًا من وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، بإيقاف النشاط الرياضي في جميع أنحاء المملكة، وحتى إشعار آخر، في محاولة لمواجهة الفيروس الذي هاجم غالبية بلدان العالم.

وقال عضو في اتحاد الكرة رفض ذكر اسمه لصحيفة "الشرق الأوسط": "الدوري سيستأنف بغض النظر على التوقيت سواء نهاية الموسم الحالي أو حتى بداية الموسم المقبل، ولن يتم إلغائه إلا لظروف قاهرة جدًا، فالدوري السعودي من الدوريات عالية القيمة ماليًا وبشريًا، لذلك لا يمكن إلغائه كما حدث لبعض دوريات الهواة".

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وأضاف: "القرارات الحالية لمنع التجول وتعليق المنافسات الرياضية مبدئيًا هي حتى أواخل إبريل المقبل، وإذا عادت المنافسات، فالأندية تحتاج لثلاثة أسابيع حتى تستعد للعودة للمباريات، وهذا يعني أن يستكمل الدوري خلال شهري رمضان وشوال، ومن ثم سننظر كيف ومتى سيكون الموسم المقبل".

عضو اتحاد الكرة تابع: "لا أحد يعلم متى تنتهي حالة فيروس كورونا، وهذا يعني أن الدوري ربما يستكمل الموسم المقبل، كل هذا متوقف على ما تقرر الدول والاتحاد الدولي لكرة القدم الذي تنتظر كل اتحادات كرة القدم في العالم قراراته، خاصة فيما يخص عقود اللاعبين، وهل ستخفض مبالغهم وتمدد عقودهم لفترة معينة مع أنديتهم أم لا".

واختتم: "بالطبع الأندية واللاعبين سيتعرضون لصعوبات خلال الموسمين المقبلين سواء ماليًا أو حتى تنظيميًان لأن مخططاتهم السابقة ستتغير بسبب الظرف الحالي الذي اجتاح العالم، وكرة القدم ليست منفصلة عن بقية العالم".

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة متفوقًا بفارق ست نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بينما يحل الوحدة ثالثًا بـ39 نقطة، والأهلي رابعًا بـ37 نقطة.