"لو قالوا له حلل الدوري السعودي ينكز وينط" .. عدنان جستنيه يهين لاعب منتخب مصر الأسبق بعد انتقاده لـ"روشن"

انتقاد مصري لدوري روشن أثار الغضب..

وجه الإعلامي الرياضي السعودي عدنان جستنيه إهاناته نحو رضا عبدالعال؛ لاعب منتخب مصر الأسبق والناقد الرياضي الحالي، بعد تقليله من جودة دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه يعمل بالمثل الشعبي "يللي ما يطول العنب حامض عنه يقول".

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عبدالعال ظهر قبل فترة عبر بودكاست عبدالرحمن مجدي مقللًا من الجودة الفنية لدوري روشن رغم استقطاب عدة نجوم من أوروبا، قائلًا: "لا يعجبني، هذا دوري (المبطلين)، المتعة هناك في الملاعب والجماهير، لكن ككرة وفنيات لا يوجد بثلاث جنيهات".

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تصريحات لاعب الفراعنة الأسبق لم تعجب جستنيه بالطبع، موضحًا أنه في أول عرض يصله للعمل في دوري روشن، سيجري فرحًا.

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وكتب الإعلامي السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "من هذا الشخص تعرفوه؟ هذا لو قالوا له تعال يا عبدالعال ويقوم بمهمة تحليل لمباريات الدوري السعودي ينكز وينط من الفرح ويجري جري حتى لو على رجوله ولو ببلاش".

وأضاف: "فعلًا من قال (يللي ما يطول العنب حامض عنه يقول"، في إشارة لجهل رضا عبدالعال بدوري روشن كونه في الأساس اعترف بأنه لا يقوم بمتابعته.

يذكر أن رضا عبدالعال كان أحد النجوم الذين مثلوا قطبي الكرة المصرية خلال مسيرته في الملاعب "الأهلي والزمالك"، واشتهر بعد الاعتزال بتصريحاته الرنانة والجريئة المثيرة للجدل دائمًا.