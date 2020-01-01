رسميًا | اتحاد الكرة يعتمد عدد الأجانب والمواليد في الدوري السعودي

حُسم الأمر في السعودية

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد الأجانب والمواليد المسموح لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي تسجيلهم ضمن قوائمهم المحلية للموسم القادم.

واتخذ الاتحاد قرارًا باستمرار السماح بتسجيل 7 أجانب لكل فريق في الدرجة الممتازة من الدوري السعودي، فيما تم السماح بقيد 4 أجانب لأندية الدرجة الأولى ولاعبين فقط لأندية الدرجة الثانية.

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وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم وبناءً على ما قدمته لجنة دراسة أهلية أوضاع اللاعبين اعتماد قيد لاعب واحد من المواليد لكل نادٍ من الأندية السعودية الناشطة في الدرجات الثلاثة من الدوري السعودي، على أن لا يزيد عمره عن 28 عامًا في الدرجة الممتازة و26 عامًا في الأولى و24 عامًا في الثانية.

يُذكر أنه يحق لكل نادٍ في الدوري السعودي (الدرجة الممتازة) هذا الموسم قيد سبعة اللاعبين في قائمته المحلية، وتزدحم الملاعب السعودية بعدد من النجوم الأجانب وأبرزهم بافيتمبي جوميس وعبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وويلفريد بوني وأندريه كاريلو وعمر السومة ولوكاس ليما.