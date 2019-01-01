الفيصل يكلف مديري مكاتب الهيئة بتذليل عقبات الجماهير ومتابعة الأندية

48 ساعة تفصلنا عن موسم جديد من الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أصدر عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، قرارًا بتكليف مديري مكاتب الهيئة في المحافظات، لحل كافة المشكلات التي قد تحدث خلال الموسم الجديد، خاصةً فيما يتعلق بالحضور الجماهيري.

أندية دوري المحترفين من المنتظر أن تتولى هي التنظيم والإشراف على مبارياتها خلال الموسم المقبل 2019-2020.

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وأصدرت الهيئة بيانًا رسميًا جاء فيه: "قرار الأمير الفيصل يقضي بتكليف مديري مكاتب الهيئة في المناطق والمحافظات بالتواجد خلال مباريات الموسم الرياضي ومتابعة الحضور الجماهيري، وحل أي عوائق أو صعوبات تواجه الجمهور أثناء حضورهم في الملاعب وتلافي هذه الصعوبات ومتابعة تنظيم الأندية لمبارياتها، والرفع بتقارير عاجلة عقب انتهائها".

وأضاف: "يأتي هذا القرار حرصًا من سمو رئيس مجلس الإدارة على توفير البيئة المناسبة والملائمة للمشجع الرياضي، وتحفيزه على حضور المباريات وتوفير كافة الخدمات الممكنة، بعيدًا عن أي عوائق تؤثر على استمتاعه بالمباراة".

يذكر أن الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، من المقرر أن ينطلق في 22 من الشهر الجاري.