بعد إقالته بساعات، مدرب الأهلي يقترب من وظيفته الجديدة

أقال الأهلي مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لكنه لن يبقى عاطلًا عن العمل فيما يبدو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن برانكو إيفانكوفيتش لن يبقى عاطلًا عن العمل كثيرًا بعد إقالته من تدريب أهلي جدة السعودي يوم أمس.

واتخذ الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في الأهلي قرارًا بإقالة المدرب الكرواتي عقب الخسارة أمام الوحدة في ثالث جولات الدوري السعودي يوم أمس.

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وجاءت الخسارة أمام الوحدة 2-1 يوم أمس لتُتوج البداية السيئة للأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان، إذ كان قد تعادل مع العدالة 1-1 وفاز بصعوبة على الاتفاق 2-1، فيما خرج أمام الهلال السعودي من دوري أبطال آسيا.

ولم تكد تمضي ساعات قليلة على إقالة برانكو إلا وتحدثت الصحف الإيرانية عن اقترابه من خلافة فرهاد مجيدي في تدريب المنتخب الأولمبي الإيراني.

وحظي برانكو بمسيرة رائعة مع فريق بيرسبوليس الإيراني قبل تولي مهمة تدريب الأهلي، إذ أمضى مع الفريق ما يقرب الثلاث سنوات ونصف.

وأوضحت المصادر الصحفية الإيرانية أن فرهاد ماجيدي لا يود الاستمرار في قيادة المنتخب الإيراني تحت 23 عامًا وينوي التقدم باستقالته خلال جلسة سيعقدها مع رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي الإيراني يستعد حاليًا لخوض غمار بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال يناير القادم في تايلاند، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو في اليابان عام 2020.