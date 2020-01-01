الشباب والفيصلي يتحركان رسميًا لحسم ملف "رئيس رابطة" الدوري السعودي

مسلي آل معمر كان قد استقال من منصبه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تلقي رابطة الدوري السعودي للمحترفين خطابين من خالد البلطان رئيس نادي الشباب وفهد المدلج رئيس الفيصلي يُطالبان خلاله سرعة اختيار رئيس جديد للرابطة عقب استقالة مسلي آل معمر.

كان مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين السابق قد أعلن استقالته من منصبه في السادس من يناير الماضي، موضحًا أن سبب الاستقالة هو انتقاله للعمل في موقع آخر في القطاع الخاص، موجهًا شكره لكل الذين عمل وتعاون معهم خلال فترة العامين الذي شغل بهم منصب رئاسة الرابطة.

عمر السومة يقود الأهلي أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا

المزيد من الفرق

وأوضحت الرياضية أن خطابي البلطان والمدلج تطلبا طلب اجتماع غير عادي لمجلس إدارة الرابطة لاختيار رئيس جديد لها، وأضافت أنه وفقًا للمادة الـ18 من القانون الأساسي للرابطة لا يحق عقد اجتماع غير عادي إلا في حال طلب الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس الإدارة ذلك خطيًّا، ويتم إيضاح بنود الاجتماع في الطلب المرسل، على أن يُعقد خلال 21 يومًا من تاريخ التسلَّم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن عبد العزيز الحميدي الرئيس المكلف لإدارة شؤون الرابطة يُشارك البلطان والمدلج رغبتهما في عقد هذا الاجتماع، حيث يحق له الدعوة له في أي وقت وفقًا للفقرة الأولى من المادة 18 من النظام الأساسي.

وبدأ الحميدي بالفعل التنسيق والمشاورة مع الأعضاء لاختيار الوقت المناسب لعقد الاجتماع غير العادي، ومن المتوقع أن يكون بعد نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 والتي ستُقام على مدار يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.

وخلال هذا الاجتماع سيتم حسم ملف رئيس الرابطة الجديد تمامًا، سواء بتزكية الحميري بعد أن تنطبق عليه المواصفات والشروط التي حددتها لائحة الرابطة، أو يتم اختيار رئيس جديد من قبل الأعضاء المجتمعين.