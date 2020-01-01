عبد العزيز العفالق يقترب من رئاسة رابطة الدوري السعودي

مسلي آل معمر كان قد استقال من منصبه

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اقتراب عبد العزيز العفالق عضو مجلس اتحاد كرة القدم السعودي من رئاسة مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلفًا للمستقيل من منصبه مسلي آل معمر.

كان مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين السابق قد أعلن استقالته من منصبه في السادس من يناير الماضي، موضحًا أن سبب الاستقالة هو انتقاله للعمل في موقع آخر في القطاع الخاص، موجهًا شكره لكل الذين عمل وتعاون معهم خلال فترة العامين الذي شغل بهم منصب رئاسة الرابطة.

المزيد من الفرق

عمر السومة يقود الأهلي أمام الاستقلال في دوري أبطال آسيا

وأوضحت الرياضية أن عددًا من أندية الدوري السعودي بدأت ترتيبات ترشيح العفالق ليتولى مهمة رئاسة الرابطة بعد عبد العزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة والذي يُسيرها حاليًا بالتكليف.

العفالق ليس المرشح الوحيد لذلك المنصب، بل أوضحت الرياضية أن عددًا أقل من أندية الدوري السعودي تُرشح خالد المعمر المرشح السابق لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بجانب محمد الدوسري الذي سبق أن خاض تجربة الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد عام 2016، لكن حظوظ الأخير تبدو ضعيفة لكونه مرشح من نادٍ واحد فقط.

وكان خالد البلطان وفهد المدلج رئيسا الشباب و الفيصلي قد تقدما بخطاب رسمي للرابطة طلبا خلاله عقد اجتماع غير عادي لمجلس الإدارة لحسم منصب الرئيس، ومازالت الأندية في انتظار تلك الخطوة من الحميدي.

ومن جانبه، أكد المدلج لصحيفة الرياضية دعمه لتواجد العفالق في المنصب مدى ما استطاع التفرغ له، مشددًا على قدرته تنفيذ توصيات الأندية ومتابعتها وامتلاكه ما يلزم من الخبرة لإدارة الرابطة.