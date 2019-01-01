النصر يقبل اعتذار أحمد موسى ويُخضعه لفحص طبي جديد

مهاجم النصر أحمد موسى عاد متأخرًا للتدريبات، لكن إدارة النادي السعودي تفهمت ظروفه ومن المتوقع أن يخضع لفحص طبي جديد لتحديد مدى تطور حالته الصحية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قبلت إدارة النصر الاعتذار الذي تقدم به مهاجم الفريق "أحمد موسى" عن التأخر يومين في العودة للتدريبات.

وكان من المفترض أن يصل المهاجم النيجيري الرياض يوم الأربعاء الماضي للانخراط في برنامجه الطبي التأهيلي تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية، لكنه وصل يوم أمس الجمعة.

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وقد تواجد أحمد موسى في عيادة النادي لمواصلة برنامجه التأهيلي في إطار خطة تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وأبعدته عن مباريات النصر ضد الشباب والحزم والأهلي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن موسى شرح للجهازين الفني والإداري الظروف الخاصة التي منعته من الحضور في الموعد المحدد، مشيرًا لانتظامه في برنامجه التأهيلي خلال العطلة التي حصل عليها اللاعبون من روي فيتوريا المدير الفني للفريق.