رسميًا | اسكندر القصري ينضم لقائمة المدربين الراحلين عن الدوري السعودي

العدالة أعلن رسميًا فسخ عقد مدربه التونسي

انضم التونسي اسكندر القصري لقائمة المدربين الراحلين عن الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما أعلن العدالة فسخ عقده بالتراضي.

وكان العدالة الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي قد بدأ الموسم بصورة ممتازة، إذ جمع 7 نقاط من مبارياته الأربعة الأولى، لكن المباريات الخمسة التالية شهدت تراجعًا كارثيًا بنجاح الفريق في إحرز نقطة واحدة فقط بخسارة 4 مباريات.

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ونشر العدالة تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أعلن خلالها فسخ عقد المدرب التونسي بالتراضي ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها مديرًا فنيًا للفريق متمنين له كل التوفيق في مسيرته القادمة.

القصري ليس المدرب الأول الراحل عن دوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم، إذ سبقه العديد وأبرزهم لويس سييرا مدرب الاتحاد وبرانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي وفتحي الجبال مدرب الفتح.

يُذكر أن العدالة يتواجد حاليًا في المركز الـ14 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط فقط.