محمد قاسم: بذلنا قصارى جهدنا، لكن الحظ وقف ضد الفيصلي أمام الهلال

مباراة صعبة حسمها الهلال لصالحه

أبدى محمد قاسم لاعب الفيصلي استياءه من الخسارة أمام الهلال يوم أمس الجمعة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وهي المباراة التي أقيمت في المدينة الرياضية في المجمعة.

وكان اللقاء المثير الذي جمع الفريقين يوم أمس قد انتهى بوقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، بعدما سجل قاسم هدف التعادل الثمين للفيصلي، واستطاع الهلال حسم النتيجة والتأهل لصالحه عبر ركلات الجزاء الترجيحية.

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وأهدر قاسم ركلة الجزاء السادسة للفيصلي، وقد تقدم باعتذاره لجماهير الفريق عن تلك الخسارة واعدًا إياهم بتقديم الأفضل مستقبلًا.

مضيفًا في تصريحاته عقب المباراة "بذلنا قصارى جهدنا وفعلنا كل شيء لتخطي الهلال والتأهل للدور القادم، لكن الحظ وقف في وجهنا".

"نعتذر لجماهير الفيصلي على هذا الخروج ونعدهم بتقديم الأفضل خلال الفترة القادمة".

وختم اللاعب حديثه مؤكدًا أن تركيز اللاعبين سوف ينصب الآن على دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للمنافسة على المراكز المتقدمة.

وقد خاض الهلال اللقاء دون الرباعي المصاب سلمان الفرج وكارلوس إدواردو وعمر خربين وحسن كادش، ويستعد حاليًا لمواجهة الأهلي في جولة مؤجلة من الدوري السعودي.