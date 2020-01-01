الهلال يُواصل تدريباته لمواجهة الفيصلي وسط غياب الرباعي المصاب
واصل الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة القادم في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين ، وهي المباراة التي ستُقام المدينة الرياضية في المجمعة.
وفرض المدرب الروماني رازفان لوشيسكو حصة تدريبية صباحية يوم أمس الثلاثاء تضمنت تدريبات استشفائية للاعبين الذين لعبوا أمام العدالة في المباراة المؤجلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
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وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية متنوعة وخاضوا مناورة فنية تدريبية، ومن المقرر أن يخوض الهلال اليوم الأربعاء تدريبه الرئيسي لمواجهة الفيصلي.
وتأكد غياب سلمان الفرج عن المباراة رغم وصوله لمرحلة متقدمة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به قبل مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر بداية ديسمبر الماضي.
وقد واصل اللاعب السعودي برنامجه العلاجي والتأهيلي بجانب الثلاثي المصاب كارلوس إدواردو وعمر خربين وحسن كادش، وجميعهم لن يلعبوا أمام الفيصلي.
يُذكر أن الهلال يخوض حاليًا عددًا من المباريات المتتالية في الدوري السعودي وكأس الملك نتيجة تأجيل عدد من مبارياته لانشغاله بخوض غمار نهائي دوري أبطال آسيا 2019 أمام أوراوا ريدز الياباني ومن ثم خوضه غمار بطولة كأس العالم للأندية التي شهدت انتصاره على الترجي التونسي قبل أن يخسر أمام فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي ومن ثم أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.