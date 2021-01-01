بعد رفضه الهلال، النصر يُحاول الاتفاق مع جاياردو بسلاحه الخاص

المدرب الأرجنتيني رفض الهلال، لكن النصر يُحاول إقناعه

كشفت قناة 24 الرياضية السعودية أن إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت تُحاول جاهدة إقناع مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفربليت بالموافقة على تدريب الفريق بدءًا من الموسم القادم.

المدرب صاحب الـ45 عامًا وحسب مصادر صحفية أرجنتينية كان قد رفض عرضًا ضخمًا قُدر بـ10 ملايين دولار أمريكي سنويًا من الهلال الأسبوع الماضي، وذلك لحبه لفريقه ورغبته البقاء معه طويلًا.

ت شبكة تي واي سي الأرجنتينية عن رفض مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفربليت عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي لتدريبه الموسم القادم.

برنامج الحصاد الرياضي المذاع عبر فضائية 24 السعودية أوضح أن الهلال والنصر دخلا في مفاوضات مع جاياردو لكنه لم يمنحهم أي إجابة في البداية، ومن ثم كرر الناديان المحاولة وتقدم الهلال بعرض رسمي في الأسبوع الماضي لكنه رُفض.

المقدم محمد الشهراني أضاف حول كواليس المفاوضات أن النصر يُحاول إقناع المدرب بقبول عرضه باستخدام سلاحه الخاص وهو صانع ألعابه بيتي مارتينيز الذي سبق أن عمل تحت قيادة جاياردو في ريفربليت.

وأوضح أخيرًا أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين، لكن الوصول للنهاية السعيدة يبدو غير مرجح نظرًا لرغبة المدرب الخاصة بالبقاء مع ناديه.

يُشار إلى أن جاياردو، وحسب ما قالته شبكة تي واي سي سبورت الأرجنتينية آنذاك، كان قد رفض عرضًا لتدريب برشلونة عام 2019، وذلك لأنه كان قد بدأ مرحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ناديه الأرجنتيني ويرفض خيانته.