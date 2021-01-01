جاياردو يرفض عرض الهلال الضخم لتدريبه

رقم ضخم قدمه النادي السعودي لكنه رُفض

كشفت شبكة تي واي سي الأرجنتينية عن رفض مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفربليت عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي لتدريبه الموسم القادم.

حامل لقب الثنائية المحلية في السعودية كان قد أقال مدربه الروماني رازفان لوشيسكو الذي تُوج معه بثلاثة ألقاب أبرزهم دوري أبطال آسيا 2019، وقد عين روجيرو ميكالي المسؤول عن الفئات السنية في النادي خلفًا له مؤقتًا حتى نهاية الموسم الجاري.

وارتبط الهلال بعدد من المدربين في أوروبا وأمريكا اللاتينية، لكن تي واي سي سبورت أكدت أن إدارته برئاسة فهد بن نافل قدمت عرضًا رسميًا لجاياردو يتضمن تقديمه 10 ملايين دولار سنويًا، على أن يبدأ العقد في يونيو القادم، مع تعهد بدعم صفوف الفريق بلاعبين مهمين.

الشبكة أوضحت أن جاياردو رفض العرض تمامًا رغم ضخامته، وذلك حبًا في ريفربليت ورغبتة منه في البقاء مع ناديه الأرجنتيني طويلًا.

يُشار إلى أن جاياردو، وحسب ما قالته شبكة تي واي سي سبورت آنذاك، كان قد رفض عرضًا لتدريب برشلونة عام 2019، وذلك لأنه كان قد بدأ مرحلة الاستعداد للموسم الجديد مع ناديه الأرجنتيني ويرفض خيانته.