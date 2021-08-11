بمعايير خاصة .. عودة جائزة الجمهور المثالي للدوري السعودي

خمسة معايير لاختيار الجمهور المثالي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إعادة جائزة الجمهور المثالي من جديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من الموسم الحالي 2021-22.

موسم 2021-22 من المقرر أن ينطلق اليوم الأربعاء، بمواجهة الاتحاد والفيحاء، في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة.

وكانت جائزة الجمهور المثالي قد غابت عن الموسم الماضي، على إثر إقامة المباريات دون حضور جماهيري، نظرًا لجائزة كورونا، وإن كان الجمهور قد عاد في الجولات الأخيرة بنسبة 40%

ومن المنتظر أن يحضر الجمهور في الموسم الحالي بنسبة 60% من سعة الاستاد المستضيف لكل مباراة، وفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة.

ما هي معايير جائزة الجمهور المثالي؟

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم خمسة معايير، سيتم الاختيار على أساسها لجمهور المثالي في كل جولة، جاءت كالتالي:

40% الحضور الجماهيري

25% انضباط الجمهور

15% فعالية التشجيع

15% المبادرات المبتكرة

5% تنظيم مجالس الجمهور.

وأوضح الاتحاد أنه في نهاية الموسم، سيتم تسليم الجائزة لأفضل ثلاثة جماهير.

ما هي أهداف جائزة الجمهور المثالي؟

أما عن أهداف الجائزة، فإن اتحاد الكرة يرى أنها محفزة للجماهير للحضور ودعم ومساندة فريقها، بجانب دعم الانضباط داخل المدرجات.

كذلك يرى اتحاد الكرة أنها تعزيز لآليات وطرق التشجيع الفعال، وزيادة المبادرات التي تنفذ مع أو من خلال الجمهور، بالإضافة إلى عمل تنظيم مجالس الجماهير.

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