فيديو | "أكثر ما نخشاه في توثيق بطولات الدوري السعودي"

"الأهلي له 9 بطولات دوري وليس 3!"

أوضح الإعلامي الرياضي خالد البدر أنه يشعر بحالة من القلق من نظام توثيق البطولات من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشددًا على ضرورة الاعتراف بكافة البطولات بمختلف مسمياتها.

عقب نهاية كل موسم من الدوري السعودي للمحترفين، تتعالى الأصوات وتشتد حدة النقاشات حول عدد بطولات كل نادٍ، خاصةً الهلال والنصر، الذي يرفض كل منهما الاعتراف ببطولات الآخر.

هذا الأمر من المنتظر أن يوضع له حدًا قريبًا، بعدما أعلن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مجلسه بدأ بالفعل في توثيق البطولات قبل فترة، لكن فترة كورونا عطلت المهلة، إلا أنها عادت خلال هذه الأيام.

وقال البدر، خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "بطولات الأهلي باختلاف الآراء حول لديه 3 دوري أم 10، لكن هو لديه 9 بطولات دوري محلي بمختلف المسميات، المؤرخان محمد القداري ونبيل الساعاتي كبيران ومحايدان وشاهدان على العصر، لكن هناك من يقول أن للأهلي 3 دوري فقط، والحقيقة أنهم 9 أعوام 1962، 63، 65، 66، 70، 71، 73، 78 و84".

وأضاف: "أكثر ما أخشاه أن يحدث تغيير في المصطلحات والمسميات، أخشى أن يكون التوثيق القادم من الاتحاد السعودي معتمد على التصنيفات قائم على أن النصر لديه 17 بطولة، لكنها مصنفة دوري مناطق وغيرها، هذا غير مقبول، يجب الاعتراف بأن هذه البطولات موجودة وبعدها أطلق المسميات كما شئت، فعلى سبيل المثال دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 1420هـ، كان بنظام الذهاب والإياب فتم تصنيفه دوري وهو مربع ذهبي، رغم اعتماد نظام خروج المغلوب في قبل النهائي، فأقيم النهائي وتم احتسابه بعد ذلك بطولة دوري للهلال 1421هـ".

خالد البدر : الأهلي لديه ٩ بطولات دوري بالإثباتات .. وأخشى من توثيق الإتحاد السعودي لهذا السبب.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/6MEBAcuZM9 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2021

يذكر أنه من المنتظر الكشف عن معايير توثيق البطولات من قبل اتحاد الكرة إلا أن المسحل أكد أنه سيتم منذ عام 1956، أي منذ أن تم تأسيس الاتحاد منعًا للجدل الدائر حول بداية انطلاق الدوري بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)