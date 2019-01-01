عمر خربين: المباراة الأولى دومًا صعبة، والمسلم لا يستسلم

المهاجم السوري صالح الجمهور بهدف بعد غياب طويل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب عمر خربين مهاجم الهلال عن سعادته بالعودة للتسجيل بقميص الفريق، ذلك بعد هدفه ضد أبها في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يُسجل المهاجم السوري مع الزعيم منذ أكتوبر 2018 حين أحرز هدف فريقه الوحيد ضد الزمالك في مباراة السوبر السعودي المصري، وقد لعب الـ6 أشهر الأخرى في الموسم الماضي معارًا لبيراميدز في الدوري المصري حيث أحرز 6 أهداف.

جيوفينكو يفك النحس، وخربين يُسجل للهلال بعد 321 يومًا

وتحدث خربين بعد اللقاء مؤكدًا صعوبة المباراة، ومضيفًا "أولًا الحمد لله على النتيجة لأنها الأهم، لم نكن جيدين في الشوط الأول لكننا تحسنا في الثاني، المباراة الأولى دومًا ما تكون صعبة ولا تعطي انطباع على الفريق".

أضاف حول عودته للتسجيل "هناك ظروف صعبة لابد أن يمر بها أي إنسان، وأنا إيماني بالله قوي والمسلم لا يستسلم، والمهم أننا قادرون على العودة بإذن الله".

وأتم خربين معترفًا بعدم استفادة الهلال من الكرات الثابتة في الموسم الماضي، مؤكدًا عزمهم وعملهم تحسين هذا الجانب خلال الموسم الجديد، وموضحًا في نفس الوقت أن المهم هو تسجيل الأهداف سواء من الكرات المتحركة أو الثابتة.