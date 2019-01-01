جوميس لجماهير الهلال: لا أجد كلمات تصف مشاعري تجاهكم

المهاجم الفرنسي يتحدث عن جماهير الهلال أمام أبها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال انبهاره بأداء جمهور الفريق وتشجيعه المذهل خلال مواجهة أبها يوم أمس في الدوري السعودي.

ولم يهدأ جمهور الزعيم طوال دقائق لقاء الأمس في استاد جماعة الملك سعود بالرياض، وشجع الفريق بالكثير من الهتافات والأهازيج المشجعة وهو ما لمس قلب المهاجم الفرنسي حسب قوله.

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إذ كتب جوميس على حسابه الرسمي في تويتر "أستطيع الشعور بطاقتكم في قلبي. لا أجد كلمات تصف مشاعري وسأكون دومًا ممتنًا لتشجيعكم. أسدكم قادم لكم".

يُذكر أن اللقاء انتهى لصالح الهلال بنتيجة 4-2، وقد أحرز جوميس هدفين خلال المباراة فيما أضاف سيباستيان جيوفينكو وعمر خربين الهدفين الآخرين.

ويستعد الزعيم حاليًا لمواجهة الاتحاد في كلاسيكو السعودية لكن ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، إذ سيلعب الفريقان لقاء ذهاب ربع نهائي البطولة القارية على ملعب الجوهرة المشعة يوم الإثنين في جدة.