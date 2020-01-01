هرمنا حتى تلك اللحظة التاريخية .. حين حُطم رقم ظل صامدًا 19 عامًا في الدوري السعودي

هرمنا حتى تلك اللحظة التاريخية .. سلسلة جديدة من جول عن أحداث كروية حدثت بعد طول انتظار

هرمنا حتى تلك اللحظة التاريخية .. سلسلة جديدة من جول النسخة العربية حول أحداث حدثت في كرة القدم بعد طول انتظار من أصحابها أو الجماهير، ونتحدث في تلك الحلقة عن تحطيم رقم ظل صامدًا 19 عامًا في الدوري السعودي للمحترفين.

انطلق الدوري السعودي عام 1976 وقد شهدت مواسمه المختلفة تتويج العديد من النجوم هدافين له، وقد كان أسطورة النصر ماجد عبد الله أول من كسر حاجز الـ20 هدفًا في الموسم الواحد بإحراز21 هدفًا موسم 1980-1981، إلا أن خالد المعجل لاعب الشباب حطمه سريعًا وفي الموسم التالي بتسجيل 22 هدفًا.

إنجاز المعجل كصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين ظل صادمًا حتى موسم 17 موسمًا، ولم يستطع سوى 3 لاعبين الوصول إلى 20 هدفًا على الأقل في موسم واحد من البطولة.

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أولئك الثلاثة هم فهد المهلهل نجم الشباب ومنتخب السعودية موسم 1990-1991 وقد سجل 20 هدفًا، والمغربي أحمد بهجة نجم الاتحاد برصيد 21 هدفًا موسم 1996-1997 وأخيرًا السعودي عبيد الدوسري موسم 1998-1999 مع الوحدة وقد سجل 20 هدفًا.

كانت اللحظة الثورية في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد من الدوري السعودي موسم 1999-2000 وبطلها أسطورة الاتحاد والأخضر حمزة إدريس، وقد حطم وقتها كل الأرقام واستطاع إحراز 33 هدفًا ليجعل من مهمة تحطيم هذا الرقم "المهمة المستحيلة".

حاول أكثر من لاعب معادلة رقم إدريس الخرافي، وكان أقربهم الهداف السوري عمر السومة مع الأهلي موسم 2015-2016 لكنه لم يتخط حاجز الـ27 هدفًا.

وفيما ظن الجميع أن هذا الرقم الإعجازي سيبقى خالدًا في أرقام وتاريخ الدوري السعودي، انفجر المغربي عبد الرزاق حمدالله في أول مواسمه في السعودية وقاد النصر لتحقيق اللقب الثمين بإحراز 34 هدفًا كان آخرهم في ختام الموسم ضد الباطن.

المهاجم الذي سبق له اللعب في المغرب والنرويج والصين وقطر أظهر براعة كبيرة في استغلال الفرص واقتناص الأهداف بكل الطرق، وقد ساعده خط وسط هجومي قوي جدًا يقوده مواطنه نور الدين أمرابط والبرازيلي جوليانو.

حمدالله هو خامس لاعب يرتدي قميص النصر يُتوج هدافًا للموسم في الدوري السعودي للمحترفين، ولكن يبقى الأسطوري ماجد عبد الله هو أكثر لاعبي البطولة تتويجًا بالقب برصيد 6 مرات يليه السعودي ناصر الشمراني بـ5 مرات ثم عمر السومة بـ3 مرات.