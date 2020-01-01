فيتوريا يرفض اتهامه بالفشل في إعداد لاعبي النصر نفسيًا للمباريات

النصر تعادل مع الاتحاد بعدما أهدر 3 فرص محققة للتسجيل

أبدى روي فيتوريا المدير الفني للنصر غضبه واستياءه الشديد من اتهامه المبطن بواسطة أحد الصحفيين بالفشل في إعداد اللاعبين نفسيًا للمباريات، وهو ما يتسبب في إهدارهم للعديد من الفرص السهلة مؤخرًا، ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب لقاء تعادل متصدر الدوري السعودي مع الاتحاد 1-1 في الرياض يوم أمس.

المدرب البرتغالي اعترف خلال تصريحاته عقب المباراة أن الاتحاد لعب بشراسة أكبر وأن فريقه ظهر بأداء متراجع فنيًا، لكن مشددًا في نفس الوقت رفضه انتقاد لاعبيه وأن الفوز ضاع من النصر بسبب تفاصيل صغيرة أبرزها إهدار الفرص السهلة.

رسميًا | التعاون يضم لاعبي الأهلي والوحدة

مضيفًا "واجهنا فريق شرس تسبب لنا بصعوبات كبيرة، لم أفاجأ بلعب الاتحاد بثلاثة محاور، وحديثي لا يعني أنني أنتقد لاعبي فريقي او أنني أصف أدائهم بالسيئ. تفاصيل صغيرة حرمتنا الفوز منها عدم استغلال الفرص، على الرغم من ظهورنا بشكل أقل فنيًا".

"مثل هذه المباريات الكبيرة والقوية تتطلب استغلال كافة الفرص التي تسنح لك، نحن أضعنا 3 أهداف محققة كانت كفيلة بقلب النتيجة لصالحنا".

وحين سُئل المدرب من أحد الصحفيين عن مدى حاجة النصر لمعد نفسي لعلاج مشكلة إهدار الفرص، رد فيتوريا غاضبًا "لماذا لم يتحدث أحد عن إضاعة الفرص حين سجلنا أكثر من 100 هدف؟ وعبد الرزاق حمدالله مهاجم قوي وهداف، إضاعة الفرص في المباريات الأخيرة ليس له علاقة بالإعداد النفسي للاعبين".

"حديثك هذا يعني أنني لا أجيد إعداد اللاعبين نفسيًا للمباريات، هذه مهتمي أنا ومهمة أي مدرب في كرة القدم، أندهش من حديثكم عن تلك النقطة حين لا يُسجل الفريق وحين يُسجل لا أحد يتحدث عن الإعداد النفسي".

ويتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الهلال الذي سيواجه الوحدة مساء اليوم ويتبقى له لقاء مؤجل سيخوضه أمام الفيصلي يوم 20 من يناير الجاري.